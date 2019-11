Un tanar de 28 de ani a murit sambata in accidentul rutier produs pe DN 2B Buzau - Braila, pe raza localitatii Bentu din judetul Buzau. Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, din primele date reiese ca, in timp ce se deplasa cu o autoutilitara pe DN 2B din directia Braila catre Buzau, tanarul a pierdut controlul volanului si a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un autocamion, condus de un ialomitean de 45 de ani.



"In urma coliziunii, un pasager de 28 de ani din autoutilitara care a patruns pe contrasens a decedat, iar soferul acestui autovehicul a fost preluat de ambulanta si transportat la spital", au precizat, pentru Agerpres, reprezentanti ai IPJ Buzau. Anterior, Centrul Infotrafic al Politiei Romane informa ca pe DN 2B Buzau - Braila, pe raza localitatii Bentu, judetul Buzau, a avut loc o coliziune intre o autoutilitara si un TIR. In urma impactului, doua persoane au fost ranite grav, iar traficul rutier a fost blocat. IPJ Buzau precizeaza ca in cauza a fost deschis dosar penal si se continua cercetarile. Stirea initiala: Doua persoane ranite grav in urma coliziunii intre o autoutilitara si un TIR pe DN2B Buzau - Braila Doua persoane au fost ranite grav, sambata, pe DN 2B Buzau - Braila, pe raza localitatii Bentu, in urma coliziunii intre o autoutilitara si un TIR, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit unui comunicat de presa, traficul este blocat in zona. "Centrul Infotrafic din IGPR informeaza ca pe DN2B Buzau - Braila, pe raza localitatii Bentu, judetul Buzau, a avut loc o coliziune intre o autoutilitara si un TIR. In urma impactului, doua persoane au fost ranite grav. Traficul rutier este blocat", se arata in comunicatul citat.

