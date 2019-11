Adolescentii care nu fac suficienta miscare isi pun in pericol sanatatea riscand sa fie afectati de obezitate si boli cardiovasculare, avertizeaza un studiu desfasurat sub egida Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dat vineri publicitatii, potrivit Reuters.



Studiul, care are la baza date provenind de la 1,6 milioane de persoane din 146 de tari, a ajuns la concluzia ca peste 80% dintre adolescentii cu varste cuprinse intre 11 si 17 ani nu au urmat recomandarile OMS referitoare la desfasurarea a cel putin o ora de activitate fizica in fiecare zi.

"Patru din cinci adolescenti nu experimenteaza placerea si beneficiile sociale, fizice si cele pentru sanatate mintala ale activitatii fizice regulate", a precizat Fiona Bull, specialista in domeniul miscarii si sanatatii si unul dintre autorii studiului.

Aceasta a indemnat factorii de decizie din lumea intreaga "sa actioneze acum pentru sanatatea generatiei actuale si a celor viitoare".

Per ansamblu, fetele sunt mai inactive decat baietii, 85% dintre fetele si 78% dintre baietii cuprinsi in cercetare nu au reusit sa indeplineasca obiectivul zilnic de activitate fizica, scrie Agerpres.

Studiul a luat in considerare adolescenti care mergeau la scoala in perioada 2001-2016, iar autorii sustin ca nu exista niciun indiciu care sa sugereze ca acest model s-ar fi imbunatatit de atunci.

Revolutie electronica

Leanne Riley, expert OMS in domeniul bolilor netransmisibile si coautoare a studiului, a precizat ca sedentarismul ar putea avea drept cauze partiale dezvoltarea rapida din ultimii ani a tehnologiilor digitale ceea ce a facut ca numarul tinerilor care petrec mai mult timp pe telefoane, tablete si alte ecrane sa creasca.

"Am trecut printr-o revolutie electronica care pare sa fi schimbat tiparele de miscare ale adolescentilor incurajandu-i sa fie mai sedentari, mai putin activi, sa conduca masina perioade mai lungi, sa merga mai putin pe jos si sa fie in general mai putin activi'', a declarat aceasta la o conferinta de presa.

Pe tari, procentul adolescentilor care nu indeplinesc aceste obiective se situeaza de la 66% in Bangladesh la 94% in Coreea de Sud.

In SUA, in ciuda unui plan national din 2010 care promoveaza exercitiile fizice, rata obezitatii a crescut in randul adolescentilor, in special in cazul celor care consuma alimente cu un continut ridicat de sare si zahar, se mai arata in studiu.

Studiul OMS, publicat in revista The Lancet Child & Adolescent Health, precizeaza ca, in SUA, multe sporturi par concepute pentru a atrage mai mult baietii decat fetele. Rata de inactivitate in randul fetelor americane era de 81%, in comparatie cu 64% in cazul baietilor.

Riley sustine ca, pe masura ce nivelurile de activitate fizica in randul adolescentilor stagneaza, ratele de crestere in greutate si obezitate se accentueaza: "Aceste doua fenomene sunt ingrijoratoare. Trebuie sa facem mai mult daca vrem sa stopam cresterea obezitatii... si sa promovam niveluri mai bune de activitate fizica".

Potrivit OMS, activitatea fizica are o gama de beneficii pentru sanatate, printre care o conditie fizica mai buna a inimii, plamanilor si muschilor, sanatatea oaselor si un efect pozitiv asupra greutatii.