O persoana a murit, iar alte cinci au fost ranite sambata in accidentul rutier in lant, care a avut loc pe centura municipiului Focsani si in care au fost implicate patru autoturisme, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea.



"Patru echipaje din Detasamentul de Pompieri Focsani au intervenit la un accident rutier produs pe E 85, pe centura municipiului Focsani, in care au fost implicate patru autoturisme si in urma caruia au rezultat sase victime, dintre care trei victime incarcerate. O victima de sex feminin prezenta semne incompatibile cu viata. Alte cinci victime, patru barbati si o femeie, au fost transportate la spital", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu. Accidentul s-ar fi produs pe fondul neatentiei la volan si al conditiilor meteo nefavorabile, una dintre masinile implicate fiind proiectata pe contrasens. "Conducatorul unui autoturism care se deplasa pe banda de langa acostament a prins acostamentul la trecerea pe langa un microbuz care circula pe banda de langa axul drumului, dupa care a intrat in coliziune fata - spate cu un autovehicul cu remorca. Acesta a fost proiectat pe contrasens si a intrat in coliziune cu alte doua autovehicule", a precizat Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea. Circulatia pe centura municipiului Focsani este in continuare blocata pe ambele sensuri de mers, traficul fiind deviat prin oras, pe strada Revolutiei, cu iesire pe strada Brailei, noteaza Agerpres.

