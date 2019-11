Doi pui de urs au fost loviti mortal de un tren, sambata, in zona podului de pe Valea Garbea, comuna Lunca de Sus, a informat Biroul de presa al IPJ Harghita.



Comisarul sef al Garzii de Mediu Harghita, Balla Izabella, a declarat pentru Agerpres ca "se actioneaza deindata" si au fost anuntate toate institutiile abilitate, conform HG 323/2010.

Medicul veterinar se afla la fata locului pentru a constata cauza mortii, iar apoi cadavrele celor doi pui de urs vor fi ridicate de asociatia care gestioneaza fondul de vanatoare din zona.

Potrivit sursei citate, puii de urs ar avea varsta de peste un an si nu s-a constatat prezenta ursoaicei in zona.

Cu toate acestea, un echipaj de jandarmi a fost trimis la fata locului pentru asigurarea perimetrului pana cand trupurile animalelor vor fi ridicate, in eventualitatea in care ursoaica ar aparea.

In Harghita sunt frecvente cazurile in care ursii sunt loviti mortal de tren, cu precadere in zona Baile Tusnad, dar si accidentati de autovehicule pe drumurile din judet.