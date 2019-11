Un barbat care avea asupra sa un cutit cu lama de 30 de centimetri a fost imobilizat de politisti, vineri seara, in zona Pietei Unirii din Bucuresti, a anuntat Brigada Rutiera.



"In jurul orei 19,00, politisti din cadrul Brigazii Rutiere aflati in exercitarea atributiilor de serviciu in zona Piata Unirii au fost sesizati de catre doua persoane cu privire la faptul ca un barbat care se afla in zona ar avea asupra sa un cutit. Politistii s-au indreptat in directia indicata, moment in care au observat barbatul la care au facut referire cele doua persoane si au constatat ca avea asupra sa, intr-o sacosa, un cutit cu lama de aproximativ 30 de centimetri", se arata intr-un comunicat al Brigazii Rutiere.

Cand a observat ca politistii se apropie de el, barbatul a incercat sa ascunda cutitul in maneca hainei si s-a taiat la mana, scrie Agerpres.

"Politistii au procedat de indata la imobilizarea acestuia, solicitandu-se totodata prezenta unei ambulante in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Barbatul a fost consultat la fata locului de catre echipa medicala, nefiind necesara acordarea de ingrijiri medicale ori transportul la spital pentru investigatii suplimentare", se precizeaza in comunicat.

Barbatul a fost sanctionat de politistii Brigazii Rutiere cu amenda de 1.300 de lei pentru refuz de legitimare si tulburarea ordinii si linistii publice.