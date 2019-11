Presedintele PSD, Viorica Dancila, s-a prezentat la ultima sa conferinta de presa, organizata la Parlament, cu trei daruri pe care ar fi vrut sa i le ofere contracandidatului sau, Klaus Iohannis: tricolorul, Constitutia si o Biblie.



"Daca ar fi fost aici i-as fi facut domnului Iohannis trei daruri. Primul este tricolorul Romaniei, pentru ca un presedinte trebuie sa aiba tricolorul in suflet. Al doilea dar, Constitutia Romaniei, este legea fundamentala pe care trebuie sa o respectam toti si pe care Klaus Iohannis a calcat-o in picioare.

Al treilea dar este Biblia, pentru ca un om care crede in Dumnezeu este unul bun, care nu aduce ura si dezbinare. Un om cu credinta in Dumnezeu este cel care aduna oamenii, care ii uneste si aduce in spatiul public echilibru si consens. Cum contracandidatul Klaus Iohannis nu este aici am sa ii pun pe pupitru cele trei daruri si sper ca acestea sa ajunga la domnia sa", a declarat Dancila, citata de ziare.com