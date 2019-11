Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sustine ca Inventarul Forestier National arata "cifre socante", respectiv ca in Romania se taie anual peste 38 de milioane de metri cubi de lemn.



"Am descoperit cifre socante in Inventarul Forestier National (IFN) si pot sa confirm ca, la ora actuala, in Romania se taie neautorizat intr-un an aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane peste cifrele oficiale.

PSD a incercat sa ascunda faptul ca sub mandatul lor s-au taiat peste 60 de milioane de metri cubi de lemn fara autorizatie. Probabil ca, daca nu ar fi existat succesul motiunii de cenzura si inlocuirea Guvernului Dancila, si astazi ministerul ar fi negat existenta acestor cifre. Eu, ca ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, nu numai ca accept datele din acest studiu, dar am decis sa-l sprijin pe domnul Marin Gheorghe cu toate resursele financiare si logistice pentru a derula si ciclul III al Inventarului Forestier National. Ciclu III care, apropo, a fost intarziat tot de PSD mai mult de un an. Probabil ca voiau sa il amputeze definitiv, asa cum au facut cu SUMAL si Inspectorul Padurii", a mentionat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, citat de bursa.ro.