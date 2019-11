Filosoful in varsta de 103 ani, Mihai Sora, indeamna din nou oamenii sa iasa la vot: "Mergeti la vot, dragi prieteni, si aratati ca vietile voastre chiar conteaza, ca nu sunteti cantitate neglijabila, ca exilul nu poate deveni subiect de dispret, iar destinele voastre nu pot fi reduse la nefericitul 'astia'."



"Dragi prieteni,

astazi, in caietul meu de japoneza, am scris cuvantul 'vot'. Adica 票.

Dupa cum vedeti, este foarte simplu: cateva linii dispuse dupa o insiruire logica si implacabila, in care primul semn este 'unu'.

Adica 一.

Combinat cu ultimul semn, avem constructia 'un vot': 一票.

Pentru ca si in Japonia #fiecarevot conteaza, chiar daca japonezii nu au functia de Presedinte in tara dumnealor, iar tinerii nu pot vota decat de la varsta de 20 de ani.

Va reamintesc, dragii mei, ca, daca va aflati in Japonia sau in orice loc din afara granitelor Romaniei, aveti dreptul sa votati incepand de astazi (si de la varsta de 18 ani).

Cat de important este acest drept, cat de greu si cu ce sacrificii a fost el castigat nu mai trebuie sa amintesc acum.

Mergeti la vot, dragi prieteni, si aratati ca vietile voastre chiar conteaza, ca nu sunteti cantitate neglijabila, ca exilul nu poate deveni subiect de dispret, iar destinele voastre nu pot fi reduse la nefericitul 'astia'.", a scris Sora pe Facebook.