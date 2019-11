Vremea se va incalzi usor, duminica, la nivelul intregii tari, iar cerul va fi variabil in regiunile intra-carpatice si mai mult noros in rest, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Mirela Polifronie, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).



"Trecator, va ploua slab sau va burnita, local, in Oltenia, Muntenia si izolat in Dobrogea si in Moldova. In zona montana inalta, trecator, vor mai posibile precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va avea intensificari in sudul Banatului, in special la munte, la altitudini mari, unde rafalele vor atinge viteze de 70 - 80 km/h. Maximele vor fi intre 1 grad, in nordul Moldovei, si 15 grade in Banat si Crisana. Minimele inregistrate vor fi intre -2 si 9 grade, dimineata si noaptea se va produce, izolat, ceata", a afirmat Polifronie, potrivit Agerpres.

Si in Bucuresti, pe parcursul zilei de duminica, vremea se va incalzi usor, valorile termice maxime vor fi de 8-9 grade, in timp ce minimele se vor situa in jurul valorii de 5 grade. In tot acest interval, cerul va fi mai mult noros si trecator va ploua slab, a adaugat meteorologul de serviciu al ANM.

Potrivit specialistului, pe parcursul zilei de sambata, in sudul, estul si partial in centrul tarii, vremea va fi inchisa, rece si se vor semnala precipitatii slabe, predominant sub forma de ploaie, local in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei si izolat in rest. La munte, in special in Carpatii Orientali si Meridionali, vor mai fi si precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare precum si conditii de producere a poleiului.

"In restul teritoriului, temperaturile vor fi, in general, apropiate de cele normale. Cerul va fi variabil, vantul va avea unele intensificari in Banat, Dobrogea, nordul Moldovei, dar mai ales pe crestele montane, unde rafalele vor atinge viteze de pana la 70 - 75 km/h. Maximele se vor incadra intre -1 grad, in nordul Moldovei, si 13 grade in zona deluroasa din Banat si Crisana. Minimele vor fi cuprinse intre -2 si 8 grade si vor exista conditii izolate de ceata", a precizat meteorologul ANM.

La nivelul Capitalei, sambata, vremea va fi inchisa si rece, trecator va ploua slab, iar la inceputul intervalului vor fi conditii de lapovita, vant slab si moderat. Maxima va fi de 4-5 grade, in timp ce minima se va situa in jurul valorii de 3 grade.