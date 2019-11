Inducerea travaliului in cea de-a 41-a saptamana de sarcina, in cazul gravidelor cu risc scazut, este mai sigura decat sa se astepte inca o saptamana, sugereaza un studiu clinic publicat in jurnalul BMJ, citat miercuri de Press Association.



Exista un risc mai scazut de deces, daca este indus travaliul in cea de-a 41-a saptamana de sarcina, decat daca se intra in 42 de saptamani, a concluzionat cercetarea.

O sarcina este considerata la termen cand intra in a 37-a saptamana, potrivit Serviciului National de Sanatate (NHS) al Marii Britanii.

Practica actuala in Marea Britanie si Scandinavia este sa se induca nasterea in cazul femeilor care nu au intrat in travaliu pana la 42 de saptamani de sarcina.

O echipa de cercetatori din Suedia a comparat abordarea de mai sus in ''managementul nasterii'' cu inducerea travaliului in a 41-a saptamana de sarcina.

Oamenii de stiinta au analizat 2.760 de gravide cu un singur copil, cu sarcini fara complicatii, internate la paisprezece spitale din Suedia intre anii 2016 si 2018.

Au fost studiate doua grupuri de gravide. In cazul a 33 de femei travaliul a fost indus in a 41-a saptamana de sarcina, iar 31 de femei au asteptat pana saptamana urmatoare.

Sase nou-nascuti din grupul gravidelor care au asteptat au decedat - cinci copii nascuti decedati si un caz de deces neonatal precoce. In grupul femeilor in care travaliul a fost indus in a 41-a saptamana de sarcina nu a fost inregistrat niciun deces. Studiul a fost oprit mai devreme, noteaza Press Association.

Poate fi prevenit un caz de deces perinatal

Cercetatorii estimeaza ca, la fiecare 230 de femei in cazul carora travaliul este indus la 41 de saptamani de sarcina, poate fi prevenit un caz de deces perinatal.

Totodata, s-a observat o rata mai scazuta a internarilor la unitatile de terapie intensiva neonatala in cazul grupului in care a fost indus travaliul in a 41-a saptamana de sarcina, scrie Agerpres.

Autorii studiului au notat ca diferentele in politicile si practicile spitalicesti ar fi putut afecta rezultatele. Insa, ei au concluzionat ca in cazul femeilor cu sarcini cu risc scazut ar trebui aplicata inducerea travaliului ''nu mai tarziu'' de 41 de saptamani, ''aceasta putand fi una (dintre putinele) interventii care pot reduce decesul perinatal''.

Intr-un editorial asociat studiului, Sara Kenyon din cadrul Universitatii din Birmingham si colegii sai au notat ca inducerea travaliului in a 41-a saptamana de sarcina ''pare a fi optiunea mai sigura pentru mame si copiii lor''.

Posibilitatea de ''alegere este importanta in ingrijirea maternala, iar informatiile clare despre optiunile disponibile ar trebui sa fie accesibile tuturor gravidelor, permitandu-le sa ia decizii pe deplin informate si in timp util'', au adaugat cercetatorii.