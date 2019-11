Presedintele PSD, Viorica Dancila, a fost intrebata in cadrul conferintei de presa sustinuta joi daca se considera un model pentru femeile din Romania, raspunsul sau fiind ca este un lucru pe care sa il decida femeile din tara. In egala masura, fosta sefa a Executivului a enumerat cateva personalitati feminine din Romania care o inspira.



"In primul rand, Regina Maria, Ana Aslan, sunt foarte multe femei care pot reprezenta un model, nu numai pentru mine ca femeie, dar si pentru barbati, pentru ca modul in care s-au comportat, modul in care si-au aparat tara, modul in care s-au implicat, cred ca merita admiratia tuturor romanilor. Ecaterina Teodoroiu, sunt multe femei care merita aprecierea noastra a tuturor", a spus Dancila chestionata care ar fi trei personalitati femei din istoria Romaniei, ce au avut un impact major in societatea romaneasca si care o inspira si pe ea, conform jurnalul.ro.

Totodata, jurnalistii au intrebat-o daca se considera un model pentru femeile din Romania, raspunsul sau fiind: "Acest lucru nu trebuie sa-l stabilesc eu, eu nu am aceasta aroganta si nu-mi place niciodata sa vorbesc despre mine.

Eu cred ca acest lucru trebuie sa-l decida femeile din Romania, pentru ca fiecare are lucruri bune, are lucruri mai putin bune, important este sa preluam de la toti lucrurile bune".