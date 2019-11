Gazetarul Cristian Tudor Popescu, dupa ce Viorica Dancila a gresit raspunsul la intrebarea "cum se calculeaza aria cercului", este curios "cati copii a nenorocit cu meditatiile ei gratuite la matematica".

"Eu am ramas cu doua intrebari, in urma raspunsului dnei Dancila: cati copii a nenorocit cu meditatiile ei gratuite la matematica, daca sunt reale, si prin ce metode a obtinut diploma cu care se lauda.

Si o concluzie geometrica: cercul dnei Dancila este o elipsa: 0 (zero)

Dl Iohannis a procedat altfel la aceeasi intrebare. Mai intai, jurnalistul care a adus-o in discutie a comis un act complet in afara eticii meseriei si de un servilism rusinos: a spus ca, in intalnirea paralela, V. Dancila a fost intrebata formula ariei cercului si ca a raspuns 'raza la patrat'. A folosit astfel o greseala a contracandidatei care nu era de fata, prin vointa lui Iohannis, pentru a-i ridica la fileu presedintelui. La zambetul ultralarg al Kaiserului Klaus, caci asa s-a comportat actualul presedinte cu invitatii sai speciali, ca un imparat al republicii, i-a suflat timid, zambaret, aproape soptit, «daca vreti sa raspundeti…».

Kaiserul a zambit si mai larg, fara sa emita vreun sunet.

C-adicatelea, e sub demnitatea mea de profesor de fizica sa raspund la o asa simpla intrebare. Bine, domnule presedinte, i-as fi spus. Daca asta e prea de tot elementar, atunci spuneti-ne, va rog, formula de calcul a ariei sferei.

Nu stiu daca stia. Dar ce nu stie cu siguranta Kaiserul Klaus e ca, de cele mai multe ori, aroganta ascunde ignoranta", a scris Cristian Tudor Popescu pe republica.ro.