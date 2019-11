Dupa o vara in care n-am stiut cum sa ascundem mai bine inesteticele varice de pe picioare, acum, in sezonul rece, este momentul sa luam masuri impotriva lor.



De altfel, toamna si iarna sunt cel mai bune perioade pentru tratament, ne spune Prof. Dr. Dorel Firescu, medic primar chirurgie generala in cadrul clinicii OK Medical. Specialistul enumera 5 motive pentru care nu mai trebuie amanat momentul tratamentului si explica pe larg in ce consta acesta.

Amanarea inseamna doar complicatii si riscuri

Varicele sunt dilatatii patologice si permanente ale venelor ce apartin sistemului venos superficial. Ele nu vor trece niciodata de la sine. Pana in prezent, medicina nu a descoperit nicio substanta administrata topic sau peros care sa reduca dimensiunea venelor, odata dilatate. Iar pe masura ce trece timpul, varicele cresc tot mai mult in dimensiuni, aducand dupa sine complicatiile de rigoare. „Multi le considera doar o problema estetica, dar nu e numai atat. Prin ele, sangele nu circula normal, are tendinta sa se coaguleze si sa formeze cheaguri, ceea ce inseamna probleme de sanatate. La inceput, dau simptome usoare, precum mancarimi de glezna, senzatie de picior greu, umflat, senzatie de arsura, crampe musculare, prurit, iritatii cutanate. Apoi pot aparea modificari de culoare a tegumentului, care arata ca sangele nostru stagneaza in vena, balteste pe celule si le sufoca. Urmatorul stadiu este aparitia ulcerului varicos de gamba. Exista riscul sa apara complicatii mai grave, precum tromboza, dermatita de staza, hemoragie prin ruperea varicelor, embolism pulmonar”, aflam de la Profesorul Firescu.

Tratamentul este simplu si nedureros in stadii incipiente

Potrivit unui comunicat remis 9am, pentru a intelege anatomia varicelor, trebuie sa stiti ca, la nivelul picioarelor, exista doua sisteme venoase: unul profund, vital, prin care circula 80% din sangele care se intoarce la inima, si unul superficial, prin care circula cel mult 20% din sange. Acesta din urma dezvolta varice. „Partea buna este ca, daca anulam aceste vene afectate, sangele care circula prin ele este preluat fara probleme de sistemul venos profund. Necesitatea anularii varicelor e esentiala, iar pentru asta avem la dispozitie mai multe tipuri de tratament”, explica specialistul OK Medical. La tratamentul clasic chirurgical, ce presupune operatie si internare in spital, se apeleaza doar in stadii avansate ale bolii varicoase. In stadii incipiente functioneaza perfect scleroterapia, o procedura simpla, non-invaziva, care dureaza doar 20-30 de minute. Presupune injectarea direct in vena a unui agent sclerozant care irita endoteriul venos al vasului de sange, ducand la distrugerea peretelui vascular.

Ciorapii medicinali sunt mai usor de purtat in perioada aceasta

Singura cerinta, dupa tratamentul varicelor, este purtarea acestor ciorapi compresivi. Fabricati din bumbac, nailon sau spandex, ei pot fi destul de incomozi primavara si vara, deoarece sunt caldurosi. Iarna, in schimb, prind chiar foarte bine pe sub pantaloni. „Sa stai vara cu ciorapul si cu pansamentul compresiv e incomod. De aceea e de preferat sa faci tratamentul in sezonul rece. Acum, toamna si iarna e momentul”, spune specialistul clinicii OK Medical, cea mai moderna clinica pentru diagnosticarea si tratarea varicelor.

Trebuie evitata expunerea la soare

Un alt motiv pentru care tratamentul varicelor se recomanda in sezonul rece este ca, dupa scleroterapie, trebuie evitata expunerea la soare timp de cateva saptamani. „Ori vara e mai greu sa te feresti de soare si sa porti ciorap elastic. Este perioada vacantelor”, explica Profesorul Firescu.

Pana la primavara, picioarele vor arata perfect

Daca argumentul medical, al grijii pentru sanatate, nu e suficient de motivant, poate va va convinge cel estetic: pana la primavara, cand se deschide din nou sezonul hainelor lejere si mai scurte, picioarele vor avea timp sa se amelioreze semnificativ si varicele sa dispara complet. „Tratamentul e indicat acum atat pentru varicele mari, cat si pentru cele mici, pentru venectazii”, adauga expertul OK Medical.