Calatorii romani pot reduce costurile biletelor de avion cu pana la 56% daca fac rezervarea in perioada optima si isi configureaza calatoriile tinand cont de sfaturile expertilor. De asemenea, pot beneficia de preturi cu pana la 49% mai mici la rezervarea camerelor de hotel. Perioada optima de rezervare difera in cazul calatoriilor in afara Europei de cele intracontinentale.

Pagina dedicata campaniei de informare a calatorilor despre cum pot sa obtina cele mai mici preturi in vacantele pe care le planifica poate fi accesata aici.

Iarna se apropie cu pasi repezi, iar in timp ce temperaturile scad si orasele se impodobesc, multi romani isi fac planuri de calatorii pentru anul care va incepe in curand. Fie ca aleg destinatii mai calduroase pentru a lua o pauza de la temperaturile dificile de acasa sau doar profita de preturi reduse si rezerva city-break-ul mult asteptat, calatorii isi fac planuri de vacanta pentru 2020 si se asigura ca zilele de concediu vor rascumpara munca depusa intre timp. Pentru a-i ajuta sa optimizeze bugetul, echipa momondo a analizat milioane de cautari pentru a afla care sunt zilele ideale de rezervare pentru a obtine cele mai bune preturi.

Calatorii in Europa

Romanii pot beneficia de cele mai mici preturi (potential de economisire de pana la 56%) atunci cand achizitioneaza bilete de avion in medie cu 63 de zile inaintea zborului, pentru calatorii care au loc martea in orele de seara. Costurile vor fi mai mari daca zborurile au loc duminica (cu aprox. 23%), iar decolarile de dimineata aduc preturi mai mari decat cele din finalul zilei (cu aprox. 19%). Exista si destinatii catre care perioada optima pentru achizitionare este diferita de tiparul observat: Roma (91 zile inainte), Londra (82 zile inainte), Milano (104 zile inainte), Istanbul (44 zile inainte).

In ceea ce priveste cazarea, romanii pot obtine preturi cu pana la 49% mai mici daca rezerva o camera de hotel in medie cu 118 zile inainte. Din nou, multe destinatii sunt mai permisive decat media, printre care Viena (45 zile inainte), Barcelona (55 zile inainte), Atena (58 de zile inainte), sau Istanbul (54 zile inainte).

Calatorii catre alte continente

Potrivit unui comunicat remis 9am, zborurile cele mai ieftine catre locatii din alte continente sunt achizitionate in medie cu 51 de zile inaintea decolarii (potential de economisire de pana la 42%). Printre exceptii se afla Phuket (114 zile inainte), Colombo (111 zile inainte), New York (99 zile inainte) sau Dubai (74 zile inainte).

Rezervarile de hoteluri in afara Europei beneficiaza de preturi mai mici daca sunt efectuate in medie cu 115 zile inainte de check-in, potentialul de economisire fiind de pana la 69%. Printre locatiile care fac exceptie de la aceasta regula se numara si Zanzibar (42 zile inainte), Phuket (78 zile inainte), Amman (34 zile inainte) sau Dubai (47 zile inainte).

Analiza preturilor se bazeaza pe cautari de zboruri (dus-intors, clasa economica) si hoteluri (camera dubla, 3/4 stele) in perioada 01.08.2018 - 30.09.2019 pentru date de calatorie din 2019.