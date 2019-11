50% dintre cei care au participat la cel mai recent survey derulat de eJobs Romania au declarat ca au aplicat la cel putin un job in ultima luna, cu intentia de a-si schimba locul de munca pana la finalul anului. De altfel, anul acesta a fost unul intens in ceea ce priveste intentiile de angajare ale romanilor – 85% din respondenti au aplicat cel putin o data de la inceputul anului. Doar 8,4% dintre respondenti sunt suficient de multumiti de joburile lor actuale, motiv pentru care ultima oara cand au aplicat a fost in urma cu mai bine de doi ani.



Incurajati de numarul mare de joburi disponibile pe piata, candidatii incep sa fie din ce in ce mai atenti la procesul de recrutare si au asteptari mari de la angajatori. Pentru 7 din 10 candidati felul in care le vorbeste recrutorul este cel mai important aspect din cadrul unui interviu de angajare si unul dintre factorii in functie de care decid daca sa accepte sau nu o oferta de angajare.

52% dintre respondenti isi doresc sa aiba cel putin o intalnire si cu cel care ar urma sa le fie manager direct. Feed-back-ul de dupa interviu, raspunsurile pe care le primesc de la recrutor, dar si felul in care arata compania sunt alte elemente de care tin cont candidatii si care pot face diferenta dintre o oferta acceptata si una refuzata. Aproape 20% dintre respondenti au specificat ca isi doresc ca interviurile de angajare sa nu dureze mai mult de o ora.

”Candidatii stiu din ce in ce mai bine ce isi doresc de la un loc de munca, de la un angajator, de la managerul direct, de la colegi, de la recutor si asa mai departe. Au un nivel tot mai ridicat de asteptari si 'amendeaza' tot iese din acest cadru. Astfel, 62,5% dintre participantii la studiu sunt deranjati atunci cand primesc intrebari-cliseu care nu au legatura cu pozitia pentru care au aplicat. Aproape la fel de multi includ in acelsi top lipsa informatiilor despre salariu, intrebarile despre viata personala ori atitudinea distanta din partea recrutorului. Din fericire, in ultimii doi ani, recrutorii au inceput sa lucreze in aceasta directie si sa imbunatateasca procesele de recrutare, aratand o preocupare din ce in ce mai mare in directia dezvoltarii propriului brand de angajator”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Etapa recrutarii nu este singurul hop pe care trebuie sa-l depaseasca recrutorii. La fel de delicata este si prima luna petrecuta de noii angajati in companie, respectiv onboarding-ul, asa cum este cunoscut in industrie. Asta pentru ca dupa prima luna angajatii au deja conturat un plan cu privire la durata pe care o vor petrece in companie si stiu daca exista o compatibilitate reala intre ei si noul job. In aceste conditii, este important sa aiba un plan clar, pe pasi, de integrare in echipa (aspect mentionat de 62% dintre respondenti), sa aiba un coleg cu experienta care sa-i introduca, pas cu pas, in universul echipei; sa fie implicati in proiecte inca de la inceput sau sa primeasca feedback constant de la manager. 28% dintre respondenti ar prefera sa aiba parte de o perioada de adaptare, in care sa se acomodeze fara sa primeasca responsabilitati sau proiecte de lucru.

Potrivit unui comunicat remis 9am, 82% dintre cei care cauta un loc de munca o fac prin intermediul platformelor de recrutare online. Al doilea cel mai utilizat canal pentru depunerea aplicarilor sunt website-urile angajatorilor. 23% folosesc in acest scop si retelele de socializare, iar 19% dintre candidati au mentionat ca incearca sa se angajeze si prin intermediul targurilor de job-uri.

”Si cand vine vorba despre cum ar trebui sa arate un anunt de angajare candidatii stiu foarte bine ce isi doresc. Vor sa fie cat mai detaliate cerintele postului, obligatoriu salariul si beneficiile extrasalariale sa fie la vedere si, din ce in ce mai multi, isi doresc anunturi care sa iasa din tiparul clasic. Sunt mai atrasi mai degraba de anunturile foarte vii, ca imagine si, daca este posibil, sa includa si o componenta video”, adauga Bogdan Badea.

Studiul a fost realizat in perioada 1-19 noiembrie, pe un esantion de 1.493 de respondenti.