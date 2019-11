Filosoful in varsta de 103 ani, Mihai Sora, indeamna oamenii sa mearga la vot.



"Farmecul subtil al diferentei: romanii cauta expresia „aria cercului“, dupa cum britanicii, cu al lor Brexit, se intrebau: 'What is the EU?'.

Nimic nu ar putea opri aceasta arzatoare sete de cunoastere.

Mergeti la vot, dragi prieteni! Altminteri ne vor scoate si din matematica, nu doar din Europa", a scris Sora pe Facebook.