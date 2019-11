Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a tinut sa mentioneze ca in cei 9 ani in care a fost europarlamentar la Bruxelles nu a avut translator.



"In noua ani, cat am fost europarlamentar, nu am avut translator cu mine, deci era necesar sa discut cu colegii din Parlamentul European, plecam in diferite deplasari, in diferite misiuni, deci trebuia sa discut cu ceilalti, trebuia sa ajungem la un numitor comun. Deci vorbesc, dar sunt un perfectionist, mi-e teama de multe ori sa nu fac o greseala. Nu vorbesc perfect, dar asta nu inseamna ca nu inteleg si ca nu vorbesc. Daca aceasta este singura mea vina, eu ii asigur pe cei care-mi fac o vina din acest lucru ca imi voi perfectiona cunostintele de limba engleza si franceza, astfel incat in scurt timp sa vorbesc mult mai bine decat o fac acum", a declarat la TVR fosta sefa a Executivului, citata de adevarul.ro.

In egala masura, liderul social-democrat ofera exemplul premierului bulgar Bojko Borisov care stie doar limba sa nationala.

Totodata, Dancila susutine ca nu va ezita, ca presedinte, sa foloseasca experienta consilierilor "pentru ca nimeni nu este specialist in toate domeniile, dar trebuie sa ai deschiderea sa dialoghezi cu cei care au experienta".