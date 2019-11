O persoana a decedat si doua au fost grav ranite intr-un accident de circulatie produs miercuri seara, pe DJ 211A, la intrare in localitatea Viziru, informeaza IPJ Braila.

O caruta nesemnalizata, in care se aflau trei persoane, a fost lovita din spate de o autoutilitara condusa de un cetatean turc, de 47 de ani, care a observat in ultimul moment atelajul care circula in fata sa, fiind orbit de farurile unui TIR ce venea pe contrasens, potrivit declaratiei date de sofer politistilor aflati la locul accidentului.

Cele trei persoane din caruta stateau pe baloti de ciocani, iar in momentul impactului au fost aruncate pe sosea, carutasul, in varsta de 41 de ani, decedand pe loc, iar o femeie de 52 de ani si fiului sau de 25 de ani fiind grav raniti.

Soferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si ucidere din culpa, scrie Agerpes.