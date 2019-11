Ministrul de Interne, Marcel Vela, vrea sa schimbe numele Politiei Romane in Politie Nationala, astfel incat sa existe o diferentiere de Politia Locala.



"Vreau rebranduirea Politiei Nationale, care acum se numeste Politia Romana. Doresc s-o numim Politie Nationala, pentru a nu mai intra, pe acelasi palier, in competitie sau conflict cu Politia Locala. Tot respectul fata de Politia Locala, am fost primar 12 ani, am construit politie locala in sensul ca i-am gasit gardieni publici, dupa aceea politie comunitara si politie locala - baieti destoinici.

Cred ca trebuie sa clarificam o delimitare clara intre Politia Locala si Politia Romana, s-o numim Politie Nationala. Asta tine de rebranduire", a spus Vela, citat de hotnews.ro.