Avocatul lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, a declarat ca Dinca a fost astazi la DIICOT si a studiat dosarul penal si nu se asteapta sa fie pus in libertate.

"N-am nicio conluzie. Gheorghe Dinca a fost la DIICOT sa studieze dosarul, acele sapte volume pe care le-au studiat si ceilalti avocati. Voia si el sa studieze. Nu a zis nimic dupa ce a studiat", a declarat avocatul.

"Stie procedura, dar nu ca va fi pus in libertate in ianuarie, ci ca urmeaza sa fie trimis in judecata. Cunoaste procedura, dar el asteapta sa fie pus in judecata, nu in libertate pentru ca nici eu, nici el nu credem asa ceva", a mai spus Lascoschi, potrivit antena3.ro.

Avocatul a mai spus despre Gheorghe Dinca ca "are o stare relativ buna. Citeste carti religioase, citeste mai multe. Pare mai linistit, cel putin astazi mi-a parut mai linistit".