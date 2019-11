In Romania, una din opt mame la prima nastere este adolescenta, iar in restul Uniunii Europene doar una din 28 de mame la prima nastere are sub 20 de ani, potrivit raportului "Child Rights Now!" Romania, ce a fost prezentat miercuri.



Raportul face parte din initiativa globala "Child Rights Now!", care are ca scop evidentierea progresului inregistrat privind drepturile copiilor din lumea intreaga la 30 de ani de la intrarea in vigoare a Conventiei ONU privind Drepturile Copilului.

Raportul pentru Romania a fost pregatit de organizatiile membre ale initiativei globale din Romania: Fundatia Terre des hommes - Elvetia, Salvati Copiii Romania, SOS Satele Copiilor Romania si World Vision Romania.

"Fetele care devin mame la varsta adolescentei au o probabilitate mai mica sa isi continue scoala si sanse mai mari sa ramana sarace. Sarcinile timpurii sunt de asemenea asociate cu complicatii de natura medicala, atat pentru mama, cat si pentru copil. (...) Din totalul bebelusilor nascuti de mame cu varsta intre 10 si 14 ani din toata Uniunea Europeana, 37% sunt nascuti de mame din Romania, desi, daca nu am tine cont de varsta mamei, doar 4% dintre bebelusii din UE se nasc anual in Romania", se arata in raport.

Potrivit acestuia, in 2017, un sfert din fetele insarcinate cu varste intre 15 si 19 ani au ales sa intrerupa sarcina. Atat numarul sarcinilor timpurii, cat si cel al intreruperilor de sarcina au scazut fata de anii 1990, cand cifrele erau de zece ori mai mari decat in 2017.

Rata mortalitatii infantile este dubla fata de media din UE

"In Romania, unul din fiecare 140 de nou-nascuti nu va ajunge sa implineasca varsta de un an. Rata mortalitatii infantile este dubla fata de media din Uniunea Europeana, unde rata deceselor in primul an este de doar 1 la fiecare 270 de bebelusi. Doar in 2017, 1.634 de copii din Romania au murit inainte sa implineasca 5 ani, din care 1.358 aveau mai putin de 1 an. (...) In 2015, Romania a inregistrat 7,6 decese la 1.000 de nasteri, (rata - n.r.) mai mare decat a intregului continent european", prevede raportul.

Conform acestuia, se estimeaza ca 250.000 de copii "au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate". Unu din trei copii are ambii parinti plecati.

Potrivit raportului, in ultimii 28 de ani au fost facute "progrese semnificative" atat in privinta reducerii numarului total de copii aflati in plasament, cat si in ceea ce priveste tranzitia de la ingrijirea copiilor in institutii de mari dimensiuni la forme mai potrivite de ingrijire. Cu toate acestea, in continuare in 2018 un numar de 17.718 de copii se aflau in servicii de tip rezidential, dintre care 6.632 in centre de mari dimensiuni. Abandonul copiilor este in continuare "o problema de actualitate".

Raportul cuprinde o serie de recomandari, printre care se numara: programe ce vizeaza cauzele abandonului scolar si a performantei scazute din educatie, dotarea materiala a scolilor si formare adecvata a profesorilor pentru integrarea copiilor cu dizabilitati in scolile de masa, educatie parentala.

"Imbunatatirea ingrijirii prenatale este in special necesara in zonele rurale, in comunitatile dezavantajate si pentru mamele foarte tinere. (...) Pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educatie si sanatate este nevoie de eforturi suplimentare in comunitatile izolate si cu populatie de etnie roma. Programele pilot, precum introducerea mediatorilor sanitari romi, au demonstrat ca pot fi obtinute rezultate foarte bune in comunitatile dezavantajate prin furnizarea de servicii integrate la nivel local. Mediatorii scolari sunt, de asemenea, necesari pentru a conecta copiii dezavantajati cu scoli, servicii disponibile si alte familii din comunitate", se mai precizeaza in raport.