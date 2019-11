ISU Timis a fost sesizat, marti dimineata, de directoarea unei gradinite private din Timisoara ca aceeasi firma care a facut deratizarea in blocul de pe strada Mioritei a operat si in gradinita in urma cu o zi, astfel ca la unitatea de educatie a fost deplasata o echipa CBNR si au fost evacuati aproape 50 de copii.



Potrivit reprezentantilor ISU, au fost efectuate in imobilul gradinitei masuratori, care nu au indicat prezenta vreunei substante periculoase, insa au fost ventilate incaperile. Directoarea gradinitei s-a autosesizat dupa ce a aflat din presa numele firmei implicate in dosarul deratizarii si a constatat, dupa verificari, ca este aceeasi firma cu cea care a efectuat dezinsectia si deratizarea si in unitatea prescolara, potrivit Agerpres. "Azi dimineata, ISU Timis a mai fost sesizat ca la o gradinita privata, aceeasi firma a efectuat, luni dimineata, lucrari de dezinsectie si deratizare. Imediat ne-am deplasat cu echipa CBNR pe strada Munteniei 15, la sediul gradinitei. Masuratorile nu au indicat nicio substanta, dar au fost evacuati aproape 50 de copii si s-au ventilat toate spatiile. Nu s-au identificat substante periculoase, iar activitatea didactica a fost reluata", a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, seful ISU Timis Lucian Mihoc. In alta ordine de idei, el a precizat ca de la ora 11:30 a inceput operatiunea de decontaminare a imobilului de pe Vaida Voievod cu ventilarea spatiilor, urmeaza decontaminarea cu substante, dupa care vor fi reluate masuratorile. Dupa ce va exista siguranta ca viata si sanatatea locatarilor nu sunt puse in pericol, li se va permite revenirea in locuinte. "Acum, in urma ventilarii nu se mai inregistreaza nicio valoare a acestor substante neuro-toxice indicate de aparatura noastra. Cu toate acestea, va intra personalul nostru specializat echipat corespunzator si va trebui ridicat tot ceea ce inseamna imbracaminte, mancare, pe care le vom neutraliza conform procedurilor noastre. Tot astazi, continuam cu imobilul de pe Miorita nr. 4 si apoi cel de pe Miorita nr. 8. Ne bucuram ca numarul victimelor nu a mai crescut", a conchis seful ISU Timis, Lucian Mihoc.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre Timisoara, gradinita, deratizare

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×