Incepand de miercuri dupa-amiaza pana sambata la ora 10:00, "temporar va ploua indeosebi in jumatatea de sud a tarii, unde local se vor acumula cantitati de apa care vor depasi 20...25 l/mp, iar indeosebi in zona de munte a Olteniei, izolat 40...60 l/mp.

Vremea se va raci treptat, astfel incat vineri si sambata in jumatatea estica a teritoriului se vor inregistra temperaturi sub cele specifice perioadei.

In zona montana, mai ales la altitudini de peste 1500 m, treptat vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada, iar incepand din seara zilei de joi, trecator, precipitatii mixte ce pot determina depuneri de polei, se vor semnala si in Moldova, estul si sud-estul Transilvaniei si in dealurile Munteniei.

La munte, mai ales in Carpatii Orientali si Meridionali, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari, cu viteze de peste 70...80 km/h, spulberand trecator zapada. Intensificari temporare ale vantului, cu viteze in general de 45...55 km/h, vor fi si in zonele mai joase de relief", arata meteorologii.