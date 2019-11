Palatul Cotroceni urmeaza sa fie iluminat in albastru de Ziua Internationala a Drepturilor Copilului.



"Astazi, 20 noiembrie, este Ziua Internationala a Drepturilor Copilului. Cu ocazia aniversarii, in acest an, a trei decenii de la ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului, Administratia Prezidentiala se alatura campaniei UNICEF Romania si initiativelor similare din intreaga lume prin iluminarea in albastru a Palatului Cotroceni, incepand cu ora 19:00.

Scopul acestei actiuni este de a reconfirma sustinerea pe care tara noastra o acorda respectarii si promovarii drepturilor copilului.

Acest demers constituie un semnal de alarma cu privire la cazurile de incalcare a acestor drepturi, dar si un indemn adresat decidentilor si societatii civile de a coopera in scopul cresterii calitatii vietii copiilor din Romania si de a se implica in asigurarea unui proces educational de calitate", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.