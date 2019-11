Presedintele Klaus Iohannis a sustinut in cadrul dezbaterii de marti seara ca nu si-a negat niciodata apartenenta etnica si nu se supara cand este asemanat cu fosti dictatori, insa este inadmisibil.



"Cred ca au fost vizibile intentia mea si rezultatele in combaterea discriminarii de orice fel, poate chiar a deranjat putin zona pesedista, altfel nu pot sa ii explic de ce in campanie PSD-ul insista in zona discriminarii de tip xenofob. Acesta este un semn cert pe care nu cred ca-l pune nimeni sub indoiala, ca PSD-ul chiar are nevoie de cativa ani de opozitie sa-si revina un pic si sa revina in zona valorilor europene, sa abandoneze acest discurs al urii xenofobe.

Nu am renegat niciodata apartenenta mea etnica: sunt etnic german, dar sunt cetatean roman suta la suta. O sa ne aplecam asupra chestiunii de combatere a discriminarii. Poate chiar am deranjat zona PSD-ista astfel nu-mi pot explica de ce in campanie PSD insista sa exceleze in discriminarea de tip xenofob comparandu-ma cu personaje abominabile din secolul XX.

Nici macar nu ma supar daca cineva ma aseamana cu fosti dictatori, dar trag un semnal de alarma ca asa ceva nu e doar inoportun, imoral, dar e inadmisibil", a spus Iohannis, citat de adevarul.ro.