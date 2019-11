Schimbarea locului de munca presupune un nou inceput, iar daca ai parte si de un alt oras, este cu atat mai greu sa te integrezi intr-un grup nou. O sarcina dificila, in special daca esti introvertit, este stabilirea unor legaturi cu colegii care iti pot deveni ulterior prieteni.



Comunicarea si compatibilitatea la capitolul interese sunt importante pentru a te incuraja sa fii cat mai deschis fata de ceilalti. Iata cateva sfaturi pe care sa le tii minte din primele zile la noul job:

Implica-te in activitati

Atunci cand simti ca cei din jurul tau sunt pe aceeasi lungime de unda, este mai usor sa initiezi conversatii si sa descoperi mai multe despre colegi. Uneori, insa, conteaza sa iesi din zona de confort. Activitatile care aduc toti angajatii impreuna iti ofera o sansa mai mare de a-ti face prieteni inca de la inceput. Daca esti pasionat de sporturile de iarna, un team building la munte iti permite sa vorbesti mai mult despre pasiunile tale alaturi de ceilalti colegi care le practica. Aceste momente va permit sa comparati de la echipamente ski, la experiente inedite prin care ati trecut. Accepta invitatiile la iesirile in oras, deoarece atunci vei afla mult mai multe despre vietile personale ale colegilor decat la birou. Imprejurarile relaxate si dinamice sunt cele mai potrivite pentru comunicare.

Pregateste deserturi

Daca te pricepi la gatit, alege o zi in care sa le prezinti talentele tale culinare colegilor. Oricine apreciaza acea persoana din grup care imparte mereu retete si prajituri sau tot felul de bunatati. Impreuna cu colegii tai, poti organiza cate o zi pe luna sau la doua luni in care toti cei priceputi in ale bucatariei aduc la birou preparate facute de ei. Astfel, se incheaga si mai mult comunitatea si iti va fi mai usor sa relationezi.

Pune intrebari

Daca cei din jur nu fac primii pasi pentru a afla mai multe despre tine, pune tu cat mai multe intrebari, dar fara sa fie prea personale. Doar asa vei putea descoperi interesele comune si cum ai putea deveni mai apropiat de oamenii cu care iti petreci aproape cea mai mare parte din zi. Serialele TV preferate, filmele, hobby-urile sunt doar cateva din lucrurile pe care oamenii le au in comun si ii ajuta sa comunice mai usor.

Cere ajutor

Oricand ai nevoie de clarificari sau nu stii cum sa folosesti anumite programe si instrumente, cere ajutorul colegilor tai. In astfel de situatii este mai usor sa treci de la conversatiile despre munca, la lucruri personale. De asemenea, celor carora le face placere sa-i ajute cat mai mult pe cei din jur li se ofera ocazia de a te sprijini in procesul de integrare si de a-ti face tranzitia mai usoara. De multe ori, este mai simplu sa inveti cat mai repede tot ce trebuie sa stii ca sa te descurci la noul job de la un coleg, decat de la supervizor. Nu uita sa oferi si tu inapoi ajutor, ori de cate ori au nevoie colegii tai.

Integrarea la un nou loc de munca poate fi un proces lent pentru cei care fac o schimbare radicala in viata profesionala sau personala. Atunci cand vrei sa-ti faci prieteni la job trebuie sa comunici si sa asculti, dar si sa fii un bun membru al echipei cand vine vorba de indatoririle tale din fisa postului.