O tanara care isi plimba cainele intr-o padure din nordul Frantei a murit dupa ce a fost atacata de caini care participau la o vanatoare, in apropiere, a declarat marti o sursa judiciara, citata de AFP.



Moartea femeii, in varsta de 29 de ani, in padurea Retz, la 150 km de granita cu Belgia, a survenit in urma unei hemoragii cauzate de mai multe muscaturi la membrele superioare si inferioare, precum si la cap, a indicat procurorul din Soissons, Frederic Trinh, intr-un comunicat.

"Au fost prelevate probe de la 93 de caini, de la cei apartinand victimei (5 in total) si de la cei care au participat la o vanatoare (...) organizata in apropiere", a indicat parchetul.

"Este vorba in special de identificarea cainelui sau cainilor ucigasi", a continuat procurorul, precizand ca femeia prezenta atat muscaturi "ante mortem" cat si "post mortem".

Victima, insarcinata, si-a sunat iubitul - potrivit spuselor acestuia - pentru a-i semnala "prezenta unor caini amenintatori" in timp ce-si plimba cainele, scrie Agerpres.