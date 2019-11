Dupa ce a declarat ca a dat meditatii la matematica gratuit, la dezbaterea cu jurnalistii, candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a primit intrebari de cultura generala.

Intrebata de un jurnalist cum se calculeaza aria cercului, Dancila a raspuns: "Raza la patrat".

Jurnalistul a corectat-o pe Viorica Dancila, spunandu-i ca raspunsul corect este "PI inmultit cu raza la patrat".

"PI ori raza la patrat. Am dat meditatii la matematica si credeti-ma ca am putea, daca aveti timpul liber, sa veniti alaturi si sa vedem cine stie matematica. Sunt inginer, credeti-ma ca toti inginerii fac pana in anul 3 matematica. Am facut facultatea 5 ani. Am terminat cu media 9. Pentru unii li se pare o medie mica. Daca vreti sa vorbim despre matematica va stau la dispozitie chiar dupa terminarea conferintei de presa", a continuat Viorica Dancila, vizibil deranjata, potrivit adevarul.ro.