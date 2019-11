Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat la Antena 3 ca dispecerii de la serviciile de la serviciile de urgenta nu pot controla apelurie primite, facand referire la incidentul de la Timisoara.

"Daca vrem sa luam situatia apelurilor, cele 15, au venit pe trei zile si pe probleme diferite. Pana luni dimineata poate nu s-a sesizat nimeni sa lege aceste cazuri impreuna. Este foarte greu de spus daca erau de legat. Inca vor fi analize, discutii. O sa fie analizat foarte serios acest caz. Faptul ca ambulanta a fost chemata de mai multe ori intr-un bloc in perioada de trei zile.(....)Eu am cerut acum sa vedem de cate ori a fost chemata ambulanta la acest bloc in ultmul an", a spus Raed Arafat la Antena 3.

"Poate ca va trebui implementat un sistem digital: dupa un numar de telefoane, sa avertizeze seful de tura ca dintr-un loc a venit un numar mai mare de telefoane. Poate ca este solutia ce trebuie sa fie implementata dupa acest caz. La modul in care a reactionat sistemul, modul in care s-au mobilizat, modul in care au identificat nu am ce sa le reprosez colegilor de la Pompieri.Insa, faptul ca nu s-a putut sesiza situatia mai devreme, pentru asta putem gasi solutii digitale", a mai spus Arafat, potrivit antena3.ro.