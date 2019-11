Primaria Constanta intentioneaza ca, impreuna cu Politia Locala, sa gaseasca baza legala pentru a ii putea da jos din autobuzele CT Bus pe cetatenii cu o igiena precara, ce ar putea transforma mijlocul de transport in comun intr-un focar de infectie, masura ce se doreste a fi aplicata pentru protejarea celorlalti calatori, a declarat luni, primarul Decebal Fagadau.



"Toate autobuzele noastre sunt curatate cu materiale astfel incat sa nu devina un focar de infectie autobuzul in sine. (...) Impreuna cu Politia Locala, am avut deja o discutie, sper sa gasim formula legala prin care sa putem opri autobuzul si sa putem sa-i dam jos pe cei care nu se spala, pentru ca stim foarte bine ca exista trasee si anumite intervale orare in care oamenii de buna credinta trebuie sa suporte cate o persoana care este certata cu igiena. Vrem sa intervenim tocmai pentru a nu face din autobuzele noastre, indiferent ca vorbim de cele noi sau cele vechi, un focar de infectie pentru toti utilizatorii mijloacelor de transport in comun", a spus Fagadau, la finalul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local Municipal Constanta, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, sunt analizate toate urmarile ce ar putea aparea in urma luarii unei astfel de masuri, municipalitatea cautand solutii pentru ca actiunea, odata pusa in practica, sa nu poata fi blocata in urma unor reclamatii.

"Cautam si analizam absolut toate implicatiile, pentru ca ea este o actiune buna, corecta, pe care noi nu o facem din dorinta de a insulta sau batjocori pe cineva, ci din dorinta de a-i proteja pe ceilalti participanti, calatori din mijloacele de transport in comun. Dar, intrucat avem o experienta vasta in a fi reclamati si blocati, tocmai de aceea nu facem aceasta actiune pana nu analizam absolut toate implicatiile, pentru a fi convinsi ca actiunea noastra este suta la suta legala", a mai spus primarul Constantei.