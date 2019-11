Primaria Capitalei a reactionat in urma informatiilor survenite in spatiul public potrivit carora Spitalele de copii Marie Curie si Robanescu raman iar fara apa calda si caldura.



"In zona Progresul din sectorul 4, RADET efectueaza o lucrare importanta de refacere a Magistralei CET Progresul, Magistrala ce alimenteaza jumatate din sectorul 4 si care are o vechime de 34 de ani.

Dupa oprirea furnizarii agentului termic de saptamana trecuta, au fost efectuate verificari suplimentare ale Magistralei si s-a constatat ca sunt si alte tronsoane afectate.

Pentru a asigura continuitatea serviciului de alimentare cu energie termica, s-a luat decizia de catre RADET de a intrerupe furnizarea de energie termica, incepand de luni, 18 noiembrie 2019, timp de 48 de ore, pentru a inlocui conducta afectata, operatiune absolut necesara pentru ca, in aceasta iarna, sa nu mai existe avarii in zona.

In ceea ce priveste situatia unitatilor medicale din zona mentionata, subliniem faptul ca orice unitate spitaliceasca are obligatia de a asigura cate o sursa suplimentara pentru fiecare agent termic, respectiv apa calda si caldura, conform Normativului NP -015-1997 privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora: 'In vederea asigurarii continuitatii in livrarea de energie termica se vor lua masurile corespunzatoare, astfel incat sa existe insa o sursa suplimentara pentru fiecare agent termic'.

Reprezentantii RADET au informat, inca din data de 15 noiembrie, conducerea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii MS Curie Bucuresti, de lucrarile ce vor fi efectuate, astfel incat aceasta sa poata lua masurile necesare, conform obligatiilor legale ce ii revin", se arata intr-un comunicat al PMB.