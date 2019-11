Potrivit surselor citate, cele doua unitati medicale vor avea intrerupta apa calda si caldura pentru 48 de ore.

O echipa a Ministerului Sanatatii condusa de secretarul de stat Horatiu Moldovan s-a deplasat, vineri, la Spitalul "Marie Curie" in contextul in care unitatea medicala nu mai avea caldura de la reteaua de termoficare de aproape trei zile din cauza avariei unei conducte.

Moldovan afirma atunci ca s-a deplasat la spital pentru a verifica daca pacientii au avut de suferit din cauza problemelor tehnice aparute. Potrivit acestuia, RADET a anuntat unitatea sanitara cu privire la o avarie a unei conducte prin care era furnizat agentul termic si a estimat remedierea deficientelor in 40 de ore, dar problema s-a prelungit.

Oficialul din Ministerul Sanatatii preciza ca s-au luat masuri, asigurandu-se caldura prin mijloace alternative, iar calendarul de interventii medicale a fost respectat.

Managerul Spitalului "Marie Curie" Daniel Buzatu declara, pentru Agerpres, ca situatia se rezolvase vineri dimineata, la ora 7,00.

MS cere Primariei Capitalei reluarea de urgenta a furnizarii caldurii si apei calde in spitale

Ministerul Sanatatii solicita Primariei Capitalei rezolvarea de urgenta a problemelor care au dus la lipsa apei calde si a caldurii la Spitalul "Marie Curie" si la Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie "Dr. Nicolae Robanescu".

"Ministerul Sanatatii solicita Primariei Capitalei rezolvarea de urgenta a lipsei apei calde si a caldurii la Spitalul "Marie Curie" si la Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie "Dr. Nicolae Robanescu", mai ales ca vineri, 15 noiembrie, printr-un comunicat de presa, doamna Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, oferea promisiuni si garantii solide ca, incepand cu acea data, la cele doua unitati spitalicesti nu vor mai fi astfel de probleme. Aceasta a spus ca lucrarea a presupus inlocuirea unor portiuni de conducta veche de 50 de ani si ca face parte dintr-un program mai amplu de reparatii si modernizari, intr-o zona unde anul trecut au fost cele mai multe probleme. Astfel, s-a dispus inlocuirea unor portiuni de conducta din magistrala Berceni-DN800, care alimenteaza si cele doua spitale, se mai precizeaza in acel comunicat", se arata intr-un comunicat de presa al MS.

Potrivit MS, situatia s-a repetat luni la Spitalul "Marie Curie" punand in dificultate activitatea de ingrijire a copiilor internati in unitatea medicala.

"Fiind doctor de meserie si stiind specificul activitatii intr-un spital precum cel de la 'Marie Curie', m-am deplasat personal vineri acolo pentru a ma asigura ca totul a revenit la normal. Am ramas surprins de precizarile venite de la Primaria Capitalei, prin care ni se explica faptul ca noi, cei din Ministerul Sanatatii, ne-am impacientat degeaba si ca lucrarile erau anuntate din timp, iar spitalele notificate corespunzator. Iata ca acum situatia se repeta, perturband grav activitatea acestui mare spital de copii si revin cu solicitarea facuta vineri, catre doamna primar general, Gabriela Firea, sa intervina de urgenta pentru ca atat Spitalul 'Marie Curie', cat si Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie 'Dr. Nicolae Robanescu' sa beneficieze de apa calda si caldura", a precizat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, citat in comunicat.