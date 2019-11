Patronul firmei care a efectuat dezinsectia in blocul de pe strada Mioritei din Timisoara, din cauza careia doi copii si mama unuia dintre acestia au decedat, a fost retinut pentru 24 de ore pentru ucidere din culpa si vatamare corporala si se afla in arestul politiei.



Pe de alta parte, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, Violeta Filip, a anuntat ca, luni, la ora 13,28, organele de cercetare penala din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au informat telefonic prim-procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara cu privire la acest caz, persoanele vizate prezentand simptomele unei posibile intoxicatii cu o substanta necunoscuta. Dintre acestea, trei persoane au decedat.

"In cauza exista suspiciuni ca intoxicatia ar fi survenit ca urmare a unei deratizari realizate cu scurt timp inainte la imobilul respectiv. Prin procesul verbal al Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara (ora 15,30) s-a dispus sesizarea din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in baza articolelor din mas-media. (...) Prin ordonanta din data de 18 noiembrie, orele 17,30, Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a dispus preluarea cauzei, avand in vedere gradul de complexitate al acesteia. In cauza, s-a dispus inceperea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. (...)", arata Violeta Filip intr-un comunicat remis Agerpres.

Patronul firmei de deratizare a luat substanta de la o cunostinta

Patronul firmei Bistim Dera le-a povestit oamenilor legii tot ce a facut, de unde a procurat substanta, cum au fost administrata, cum s-a facut operatiunea de dezinsectie si deratizare. A sustinut insa ca nu a stiut ca e atat de toxica, dat fiind faptul ca a mai folosit-o si in alte locuri, unde nu s-au inregistrat probleme. Patronul a sustinut ca a cumparat produsul direct de la o cunostinta care se ocupa cu vanzarea de astfel de substante, intrucat lucra in cadrul unei firme de profil, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro aparatorul av. Calin Staiculescu.

Dezinsectia s-a facut vineri, in 24 de apartamente de pe strada Mioritei, care dupa au fost inchise si sigilate cu banda adeziva. Urma sa se intoarca dupa cateva zile sa continue cu igienizarea, intrucat era plin de plosnite. Primise asigurari de la proprietarul garsonierelor ca nu sunt locuite si ca nu vor fi locuite in urmatoarea perioada.

„Pozitia procesuala adoptata de clientul meu a fost de recunoastere a faptelor care sunt imputate in sarcina lui, respectiv a declarat cu lux de amanunte toate imprejurarile exact cum s-au succedat ele, de unde a procurat substantele, cum au fost administrate, cum a fost efectuata deratizarea, in ce conditii. Din punctul lui de vedere nu avea de unde sa cunoasca gradul de periculozitatea a a acestei substante, nu avea de unde sa stie ca este atat de toxica sau ca este atat de letala pentru ca nu a folosit decat intr-o singura alta locatie, cu rezultate bune. De aceea avand substanta pregatita pentru aceeasi locatie, pentru ca proprietarul unui hotel din Ghiroda, daca nu ma insel, a fost multumit de acest rezultat si in luna decembrie, cand avea mai putina clientela sa evacueze si restul camerelor si sa continue cu deratizarea si in aceste camere care au ramas nederatizate.

Am inteles ca a cumparat substanta de la o cunostinta care are legaturi sau lucreaza intr-o societate comerciala care se ocupa cu comercializarea acestor produse. Nu a cumparat-o cu chitanta, factura sau bon fiscal, a cumparat-o de la acest individ care stia ca se ocupa cu comercializarea unor asemenea produse.

Stia ca este mai puternica fata de cele pe care le folosea in mod uzual, dar cu siguranta nu avea de unde sa stie cat este de toxica. A fost si el surprins, din ceea ce am inteles, de cum s-a derulat aceasta situatie.

Dezinsectia a fost efectuata in cursul zilei de vineri in 24 de apartamente din imobilul de pe strada Mioritei, apartamente care de altfel dupa ce au fost deratizate, au fost sigilate cu banda adeziva si urma sa se intoarca dupa 2-3 zile sa continue cu igienizarea, sa scoata din apartamente ce era de scos. Am inteles ca era plin de plosnite, erau saltele imbibate cu plosnite, cu tot felul de insecte.

Apartamentele acelea, din cate am inteles, a primit asigurarea ca nu sunt locuite si ca nu vor fi locuite in urmatoarea perioada. Urmau sa fie pregatite spre a fi locuite. Erau apartamente goale invecinate cu alte apartamente care erau locuite, si acea substanta a migrat, fiind vorba de un gaz.

Este adevarat ca au fost folosite intr-un alt apartament, intr-o alta locatie, in aceeasi situatie, nelocuit. Mai mult decat atat a si discutat cu proprietarul acelui apartament sa nu deschida usa 2-3 zile sa isi faca efectul acele substante si deratizarea sa aiba un rezultat cat mai bun. Dar am inteles ca in acea locatie nu au fost probleme. Cele doua locatii si acel hotel sunt singurele locuri unde au fost folosite", a declarat pentru opiniatimisoarei.ro avocatul Calin Staiculescu.