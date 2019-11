Primele ninsori ar putea cadea in urmatoarele 3 - 4 zile atat la munte cat si in zone mai joase, in special din Moldova, insa pana la jumatatea lunii decembrie s-ar putea ca temperaturile sa se mentina usor peste normele perioadei, potrivit Florinelei Georgescu, director Meteorologie Operationala in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie.



"Asteptam acum ca, in urmatoarele 3-4 zile, vremea sa-si schimbe aspectul, sa apara precipitatii sub forma de ninsoare nu numai la munte, poate si in zonele mai joase, mai ales din Moldova, in contextul in care foarte repede, pana spre joi, vineri, regiunea va trece de la un regim cu temperaturi peste norma la unul cu temperaturi usor sub normalul perioadei. Si in Bucuresti asteptam aceasta racire, in medie cam de 10 grade. Daca astazi, ca si ieri, probabil ca maxima la Bucuresti va fi in jur de 17 grade, joi, vineri mai ales e posibil sa nu avem mai mult de 7-8 grade, o temperatura care chiar daca reprezinta, de fapt, norma climatologica va parea mult mai scazuta decat normal, iar senzatia de rece se va simti mai categoric. De asemenea, nu este exclus ca si vantul sa aiba unele intensificari in anumite intervale", a spus Georgescu.

Reprezentantul ANM a explicat ca nu este ceva neobisnuit ca, in luna decembrie, in unele nopti, sa apara si temperaturi de sub zero grade pe arii din ce in ce mai extinse.

Spre jumatatea lunii decembrie temperaturile s-ar mentine usor peste normele perioadei

"Putem estima ca, pana spre jumatatea lunii decembrie, in medie, s-ar putea ca temperaturile sa se mentina usor peste normele perioadei, iar precipitatiile sa fie apropiate sau usor deficitare. Trebuie sa fac precizarea ca o temperatura normala pentru luna decembrie inseamna deja o temperatura de iarna si chiar daca nu estimam in acest moment, cel putin pentru urmatoarele zile, aparitia unui episod cu vreme severa, acest lucru nu este cu totul exclus. De acum incolo, de cate ori vom vorbi despre episoade mai lungi sau mai scurte de racire, trebuie sa ne asteptam ca precipitatiile sa fie si sub forma solida. Pe de alta parte, nu este neobisnuit ca in luna decembrie, in unele nopti, sa apara si temperaturile de sub zero grade pe arii din ce in ce mai extinse. La nivel global, anul 2019 se va incheia drept unul dintre cei mai calzi ani de cand se fac masuratori meteorologice si, pe de alta parte, se consemneaza categoric un numar de evenimente extreme, pentru ca o crestere a temperaturii globale inseamna de fapt un plus de energie in sistemul ocean-atmosfera care se manifesta prin fenomenele acestea severe", a afirmat Florinela Georgescu.

Specialistul a realizat si o radiografie a ceea ce a insemnat anul 2019 din punct de vedere meteorologic, precizand ca au fost emise 60 de avertizari pentru fenomene severe imediate (nowcasting, n.r.) Cod rosu.

"Pentru ca se apropie iarna, e bine, in acest moment, sa ne amintim cum a fost si iarna trecuta. O iarna care a inceput chiar de la sfarsitul lunii noiembrie, desi prima parte a acelei luni a adus temperaturi foarte ridicate, comparabile cu ce s-a intamplat in acest noiembrie. Totusi, ultimele zile ale lunii noiembrie 2018 au adus si primul episod de viscol, un viscol care a depus strat de zapada in cea mai mare parte a teritoriului. Pe parcursul iernii trecute, categoric, evenimentul cel mai marcant care reprezinta o situatie extrema, de exceptie pentru tara noastra, l-a reprezentat episodul de ploaie inghetata din perioada 23-26 ianuarie. Ne aducem aminte ca atunci depunerea de polei a fost deosebit de consistenta, intensificarile de vant deosebite care au determinat doborarea a nenumarati arbori, inclusiv in zona Capitalei. In primavara, iarasi un eveniment cu totul special, l-a reprezentat tornada de la Dragalina, o tornada deosebit de spectaculoasa si de o amploare rara pentru tara noastra. Au urmat alte episoade de mai mica intensitate, dar foarte numeroase, cu instabilitate severa, astfel incat pana la inceputul lunii august au fost emise 60 de avertizari pentru fenomene severe imediate (nowcasting, n.r.) Cod rosu, vizand instabilitatea extrema, grindina, vant cu aspect tornadic", a subliniat Georgescu.

Aceasta a adaugat ca luna noiembrie din 2019 a inregistrat, in timpul noptilor, temperaturi care ar fi trebuit sa se consemneze in mod normal ziua. De asemenea, meteorologul a aminti si de episoadele de racire accentuata a vremii care s-au consemnat in octombrie, scrie Agerpres.

"Vara pe care am incheiat-o, chiar daca nu a adus temperaturi record, inregistrandu-se valori in jurul a 38 de grade, a dus in schimb episoade indelungate cu disconfort termic accentuat, in urma combinatiei intre valori de temperatura constant peste 35 de grade si umezeala ridicata in aer. Aceasta in ciuda faptului ca precipitatiile au fost din ce in ce mai putine incepand cu a doua jumatate a lunii iulie. Am intrat intr-o perioada lunga de seceta care nici acum nu s-a incheiat pentru intreaga tara. Mai merita amintita luna octombrie cu doua episoade de racire accentuata, la inceput si la sfarsit, dupa care luna noiembrie a venit cu temperaturi foarte ridicate, anomalii de 10-14 grade pentru mare parte a tarii, cu foarte multe recorduri de temperatura atat maxime, cat si minime, la statiile meteo din tara. Practic, am avut o lunga perioada din luna noiembrie, in timpul noptilor, temperaturile pe care ar fi trebuit sa le avem in mod normal ziua", a sustinut directorul ANM.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) organizeaza, marti, la sediul institutiei, Sesiunea Stiintifica Anuala, cu tema "Extreme meteorologice ale anului 2019".