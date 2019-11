"Costurile Targului de Craciun de anul acesta din Bucuresti nu depasesc costurile evenimentelor similare organizate in anii trecuti, iar afirmatia potrivit careia valoarea estimativa a cheltuielilor pentru organizarea Targului de Craciun este «cea mai mare din istoria Bucurestiului» este complet falsa mai ales ca bugetul aprobat pentru targul de Craciun 2019 este mai mic decat cel de anul trecut", transmite Primaria Capitalei prin intermediul unui comunicat.

Edilul Capitalei mai mentioneaza ca "USR si-a urmarit cu tenacitate singurul obiectiv politic asumat, si anume denigrarea activitatii Primarului General Gabriela Firea si a echipei sale, chiar daca pentru asta a fost nevoie sa voteze impotriva oricarui proiect, indiferent cat de benefic ar fi fost pentru bucuresteni, sau sa raspandeasca informatii false, cu evidenta rea credinta.

Primaria Capitalei afirma cu fermitate ca pe parcursul acestui an, in ciuda vicisitudinilor legate de subfinantarea acuta de la bugetul de stat, nu a taiat de la domenii precum sanatatea, infrastructura sau termoficarea niciun leu care ar fi putut fi in mod obiectiv cheltuit anul acesta. Au fost relocate doar sumele care nu mai puteau fi cheltuite catre alte zone deficitare, cultura nefiind insa printre acestea. Ba mai mult, institutiile de cultura din subordinea Primariei Capitalei au beneficiat anul acesta de rectificari bugetare negative, fapt ce a determinat inclusiv renuntarea la anumite proiecte care fusesera aprobate de Consiliul General la inceputul anului", mentioneaza sursa citata.