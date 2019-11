Chestionata daca se va prezenta la dezbaterea de marti a presedintelui Iohannis, candidata PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a mentionat ca ia in calcul ambele variante.



"Luam in calcul ambele variante, analizam si vedem.

Am vazut si mesajele date chiar de presedinte, am vazut mesajele date de ceilalti din jurul presedintelui, mesaje foarte urate, au ajuns pana la jigniri, pentru ca oamenii slabi jignesc pentru ca nu au argumente. Eu o sa iau in calcul ambele variante, nu o sa ma vedeti pe mine imbrancindu-ma.

Eu as avea alta abordare. Nu este un candidat care sa fuga dupa celalalt candidat, este un candidat care fuge de celalalt candidat. Trebuie sa venim in fata cetatenilor sa vorbim despre ceea ce am facut, despre proiectele noastre si acest lucru arata respectul pentru cetateni. In niciun caz Romania normala nu e Romania pe care o vrea Klaus Iohannis. In Romania normala exista mai mult respect", a spus Dancila, citata de ziaruldeiasi.ro.