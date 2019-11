Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a transmis condoleante familiilor indurerate si sustine ca Primaria Timisoarei "nu are nicio implicare in ceea ce s-a intamplat".

"CONDOLEANTE

familiilor indurerate de pierderea celor dragi in nenorocirea abatuta asupra imobilului de pe str. Miorita, nr. 8

Am aflat cu cutremurare ca doi copii, unul de 9 zile si unul de 3 ani si mama acestuia din urma si-au pierdut viata in urma nerespectarii normelor in vigoare de catre persoane iresponsabile implicate in procesul de dezinsectie / deratizare ce a avut loc in blocul in care locuiau. Desigur, e in derulare o ancheta si probabil va urma un proces judiciar care va stabili responsabilitatile si pedepsele conexe, dar asta nu-i poate readuce la viata pe cei decedati! Este inadmisibil ca lucruri cu asemenea consecinte potentiale sa fie tratate cu atata superficialitate de unii semeni ai nostri! Ei trebuie exemplar pedepsiti!

La ora actuala, sunt 8 adulti si 9 copii internati si ce ne dorim cu totii este ca toti sa treaca incercarea cu bine! Sunt prea multi trei decedati, si-asa, e prea mult si cand o singura fiinta umana isi pierde viata!

Pentru ca oameni fara o minima constiinta pana si in fata unei asemenea tragedii incearca sa puncteze politic, vreau sa spun raspicat: Primaria nu are nicio implicare in ceea ce s-a intamplat, NU PRIMARIA A FACUT, NU PRIMARIA A DISPUS acea deratizare si nici nu avea cum sa faca asa ceva, totul petrecandu-se pe un domeniu privat, nicidecum pe domeniul public!

In situatia data, din respect fata de familiile indoliate, eu, actor politic fiind, refuz prezenta in talk show-uri si in orice fel de emisiuni in care sunt prezenti politicieni, pe tema nenorocirii abatute asupra unor concitadini!

Inca o data, condoleante, intreaga mea compasiune si Dumnezeu sa-i odihneasca-n pace pe cei plecati dintre noi!", a scris Nicolae Robu pe Facebook.