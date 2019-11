Politistii argeseni au facut uz de arma, luni, impotriva unui barbat cu probleme psihice din comuna Teiu, care i-a atacat in timpul unei interventii.



Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agentii de la Sectia de Politie Rurala Leordeni au intervenit pe raza localitatii Teiu, pentru imobilizarea unui barbat de 37 de ani, cunoscut cu probleme psihice, care s-ar fi manifestat violent fata de alte persoane.

"Barbatul in cauza nu s-a supus somatiilor, a incercat sa fuga si sa se opuna imobilizarii, manifestandu-se agresiv fata de politisti, pentru prinderea si imobilizarea acestuia fiind efectuat uz de arma. Cu ocazia imobilizarii, a fost efectuat uz de arma asupra barbatului, ca urmare a faptului ca acesta a incercat sa foloseasca impotriva politistilor obiecte taietor-intepatoare pe care le avea asupra sa", se precizeaza in comunicat.

IPJ Arges a informat, ulterior, ca barbatul a fost consultat de paramedici si a fost transportat la o unitate medicala pentru acordarea de ingrijiri de specialitate, scrie Agerpres.

Deoarece unul dintre politistii care au intervenit a fost ranit usor de catre persoana agresiva, a fost sesizat si Parchetul de pe langa Judecatoria Topoloveni pentru savarsirea infractiunii de ultraj.

"Conform Legii 17 din 1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, politistii pot efectua uz de arma 'pentru imobilizarea unei persoane care ameninta cu comiterea cu violenta a unei fapte prevazute de legea penala sau care, dupa comiterea acesteia, nu se supune imobilizarii, somatiilor sau incearca sa fuga, iar ramanerea acesteia in stare de libertate poate pune in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor', dar si 'pentru imobilizarea sau retinerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice ca au savarsit o infractiune si care riposteaza ori incearca sa riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pot pune in pericol viata ori integritatea corporala a unor persoane'", mai precizeaza IPJ Arges.