Mai multe persoane dintr-un bloc din Timisoara au ajuns la spital in ultimele zile, iar trei persoane, dintre care doi copii, au decedat, din cauze inca necunoscute, insa care ar putea avea legatura cu o dezinsectie care s-a facut in acel imobil, potrivit afirmatiilor unora dintre locatari.



Inca nu se cunosc cauzele care au dus la problemele medicale ale persoanelor respective.

"Se fac masuratori si cercetari la fata locului, pe strada Miorita din Timisoara. Nu se stie daca este vorba despre intoxicatie", au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

La fata locului s-a deplasat inclusiv o echipa de Cercetare Biologica, Radiologica si Nucleara a ISU Timis.

O tanara de 29 de ani, copilul ei in varsta de trei ani si un bebelus de 10 zile au decedat dupa ce au ajuns de urgenta la spital cu stare generala de rau. Toti locuiau in acelasi bloc de garsoniere din Timisoara, unde ar fi avut loc, de curand, o dezinsectie. Ulterior, alte sase persoane din acelasi imobil au ajuns la spital. Autoritatile au decis evacuarea de urgenta a intregului bloc (200 de apartamente), iar cele 40 de persoane care au fost gasite acasa vor fi consultate de medici.

"A fost convocat Comitetul pentru Situatii de Urgenta de catre subprefectul judetului Timis. Sunt intrunite acolo toate autoritatile care au legatura cu aceasta tema. ISU a trimis echipe de investigare care pot sa constate daca exista substante toxice. Si din alte judete au fost trimise echipaje care sa ajute echipajul de la Timisoara. Decizia inaintea Comitetului care a fost raportata catre noi e ca cu doua microbuze si cu un echipaj de prim-ajutor se face evacuarea celor care se afla in acest moment in bloc pentru investigatii. Acestea sunt masurile care sunt luate acum. Vrem sa aflam cum au ajuns cei doi copii si doamna care a decedat, unde au avut contacte si vom vedea cu ce rezultate vor veni colegii care investigheaza zona. Chestia cu deinfectia sau deratizarea nu stiu daca s-a confirmat inca. Nu vrem sa speculam pana nu avem concluzii definitive. Astept sa fiu sunat sa mi se spuna care sunt concluziile. Suntem in contact si cu cei de la Ministerul Sanatatii. Trebuie luate masurile necesare", a declarat Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne.