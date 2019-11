Decizie finala in cazul accidentului de tren petrecut in judetul Hunedoara in urma cu cinci ani. Femeia careia, dupa tragedie, i s-a amputat bratul stang, va fi despagubita de catre CFR.



Initial, judecatorii din Hateg au decis o amenda de 1.200.000 lei, dar CFR a facut apel, si magistratii Curtii de Apel Alba Iulia au redus amenda penala la 75.000 de lei, informeaza stirileprotv.ro. In plus, compania trebuie sa plateasca 400.000 de euro, daune materiale si morale, plus o indemnizatie lunara in valoare de 1.000 de lei pana ce victima, in varsta de 59 de ani, va beneficia de o proteza la mana. Accidentul s-a produs in urma cu cinci ani, din cauza ca lipseau anumite indicatoare, iar statia respectiva, CF Subcetate, nici macar nu avea autorizatie de functionare.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre despagubiri, CFR, proces, femeie, amputare

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×