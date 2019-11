Premierul Ludovic Orban sustine ca autoritatile au tergiversat foarte mult luarea unor decizii in cazul ursului ranit in Harghita, care a agonizat 18 ore pe marginea drumului.



"Conform actelor normative, medicul veterinar ar fi trebuit sa evalueze situatia. Prefectul ar fi trebuit sa convoace Comitetul pentru situatii de urgenta si trebuia luata decizia cu privire la situatia ursului care trebuia sa fie tratat, mai ales am inteles ca in judetul Harghita exista doua centre unde se puteau face interventii, fie sa se ia decizia sa-i fie curmate suferintele. Au tergiversat foarte mult luarea acestor decizii.

Am inteles ca medicul veterinar nici nu avea tranchilizante in momentul in care s-a dus acolo. Evident, eu am comunicat si cu ministrul de Interne si cu ministrul Mediului. La Ministerul Mediului, la ora 11,05, s-a primit solicitarea de aprobare a deciziei, si de la 12,00 s-a luat decizia de a pune capat suferintelor ursului. In ceea ce priveste Ministerul de Interne, i-am solicitat ministrului sa analizeze actiunea prefectului in acest caz", a spus Orba, citat de stirileprotv.ro.