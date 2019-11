Deputatul USR Emanuel Ungureanu publica un filmulet in care se poate observa cum infirmierele de la Spitalul Judetean Craiova transporta deseurile menajere si cele toxice, printre bolnavi, incalcand orice norma de igiena.



"2 minute de haos la Spitalul Judetean Craiova!

Am filmat acum cateva minute, modul in care se preling deseurile toxice si gunoiul menajer printre pacienti, personal medical si apartinatori, intr-un haos de nedescris la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova!

Priviti imaginile!

Infirmierele Spitalului Judetean Craiova, astazi, in jurul orei 8.30, atunci cand se aglomereaza caile de acces in spital, transporta simultan deseurile menajere si cele toxice, printre bolnavi, incalcand orice norma de igiena!

Este inutil sa va spun ca Directia de Sanatate Publica Dolj are birourile chiar in corpul de cladire a Spitalului Judetean Craiova!

Demisia, nenorocitilor!", a scris Emanuel Ungureanu pe Facebook.

USR: Deputatul Ungureanu continua sa arate neregulile din spitalele judetene din tara noastra

"Deputatul Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, continua sa arate neregulile din spitalele judetene din tara noastra. Astazi, Spitalul Judetean din Craiova.

Prezenta bacteriilor periculoase si dezinfectia deficitara a instrumentelor folosite in tratarea pacientilor, sunt doar doua dintre problemele gasite in spital. Grav este ca potrivit unui raport, managerul spitalului din Craiova stie de existenta celor 21 de bacterii descoperite in spital inca din anul 2018. Ce a facut? Nimic. Infirmierele spitalului transportau, astazi, la prima ora, simultan deseurile menajere si cele toxice, printre bolnavi, incalcand orice norma de igiena.

Subliniem ca fostul ministru PSD Sorina Pintea nu a facut publice aceste rapoarte care contin informatii extrem de grave despre existenta unor bacterii periculoase pe sectia ATI din Craiova si nici nu a luat masuri administrative impotriva managerului!

Indiferenta managerilor la problemele din spitalele pe care le gestioneaza trebuie sa ia sfarsit. Facem un apel catre ministrul Sanatatii, Victor Sebastian Costache, sa schimbe managerul, directorul medical, directorul de ingrijiri dar si conducerea Directiei de Sanatate Publica din Dolj pentru grave neglijente in serviciu. Masuri similare se impun si la spitalele din Cluj-Napoca, Sibiu, Iasi, in care Emanuel Ungureanu - Deputat USR a aratat, in ultimele luni, la fel de multe nereguli care pun viata pacientilor in pericol in fiecare zi.

Cum a ajuns sistemul de sanatate aici? Promovarea managerilor si a directorilor pe criterii politice, acesta este sistemul in care traim de peste 30 de ani. Votul tau poate schimba directia in care a mers pana acum tara noastra", arata USR intr-o postare pe Facebook.