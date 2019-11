Avocatul familiei Alexandrei Macesanu, Aurel Moldovan, sustine ca Gheorghe Dinca ar putea fi eliberat, avand in vedere ca nu sunt suficente probe la dosar.



"Dupa cum bine stiti, inca de la inceput de cand am intrat in aceasta cauza am spus ca nu sunt probe care sa conduca spre aceste crime efectuate de catre inculpatul Dinca.

Ele sunt demonstrate prin modalitatea incorecta in care s-au administrat aceste probe pe savarsirea infractiunii de omor, intrucat, arderea in butoi, dupa cum v-ati dat seama, nu poate fi supusa unei astfel de situatii de fapt si de drept.

Se poate pune in libertate. Dupa cum bine stiti nu poate continua sub nicio forma daca dosarul nu este trimis in judecata pentru a se mentine aceasta masura preventiva. Deci in mod obligatoriu organul de urmarire penala trebuie cumva sa faca - ori sa solutioneze dosarul ori sa-l puna in libertate", a spus avocatul, citat de stirileprotv.ro.