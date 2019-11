Inspectoratul de Politie Judetean Botosani a anuntat ca agentii din cadrul Biroului Rutier Dorohoi au surprins cu aparatul radar, pe drumul national DN 29A, in localitatea Dumbravita, un autoturism care rula cu viteza de 105 km/h.

"In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit identitatea conducatorului auto, in persoana unui barbat de 52 de ani din municipiul Botosani. Acestuia i s-a adus la cunostinta viteza cu care rula, precum si masurile legale ce vor fi luate in cauza, respectiv sanctionarea cu amenda in cuantum de 10 puncte pentru nerespectarea regimului de viteza legala si 6 puncte pentru lipsa documentelor obligatorii prevazute de lege, respectiv permisul si actul de identitate. De asemenea, i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioada de 90 de zile. Barbatul a refuzat sa semneze documentele intocmite de catre politisti", au transmis reprezentantii IPJ Botosani.

Acestia sustin ca soferul nu a exercitat niciun fel de presiuni asupra politistilor care au luat masurile legale.