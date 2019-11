O acrobata de 19 ani, angajata a unui circ din Budapesta, a ajuns la spitalul din Hunedoara cu mai multe fracturi cauzate de caderea de la inaltime in timpul unui spectacol, politistii declansand o ancheta "in rem" pentru vatamare corporala din culpa.



"Politia municipiului Hunedoara a intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce acrobata a cazut si s-a ranit in timpul unui spectacol ce a avut loc in municipiul Hunedoara. Cercetarile se desfasoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Hunedoara", a declarat duminica purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, Bogdan Nitu.

Potrivit unor imagini surprinse de martorii oculari, tanara evolua intr-un numar de acrobatie la o inaltime de cativa metri. La un moment dat, chinga pe care se afla acrobata s-a desprins, iar victima s-a prabusit la pamant.

Transportata cu o ambulanta la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Municipal din Hunedoara, acrobata a fost supusa unei interventii chirurgicale, medicii constatand ca victima a suferit fracturi la ambele maini si la piciorul drept. Tanara a ramas internata la sectia de Ortopedie a spitalului, scrie Agerpres.

"In urma investigatiilor care s-au efectuat, s-a decis internarea si interventia chirugicala de urgenta pe membrele superioare bilateral si membrul inferior drept. In momentul de fata pacienta este stabila hemodinamic, focarele de fractura au fost stabilizate. Pacienta este cu o stare generala buna si va ramane sub observatie pe sectie", a mentionat dr. Horia Talfes, coordonatorul UPU Hunedoara.

Politia continua cercetarile in acest caz pentru a stabili imprejurarile exacte in care a avut loc incidentul de la spectaolul de circ.

