"Dl./ Tov. Prof A Nastase care a facut si un curs post-doctoral la universitatea Rahova revine cu tupeu si se transforma in lup moralist. De fapt dansul are si scoala nomenclaturii cumuniste din familia care pentru marii romani folosea termenul de 'banditi' cand se vorbea despre Bratianu, Maniu, Mihalache, etc. In specialitatea dansului de drept international cred ca se pricepe si nu il contrazic, dar mai mult...

NU are nicio autoritate morala. Punct! Poate ne raspunde ce s-a ales de marea lui 'realizare' autostrada Transilvania sau de ce familia dansului cauta sa fie mereu protejata in institutii ale statului bine platite si nu se angajeaza la o multinationala sau poate o sa ne raspunda de ce au luat romanii calea pribegiei in timpul guvernarii iresponsabile psd-Nastase si de unde averea imensa inca nejustificata a domniei sale? Apropos de avere: dle/tov. profesor Nastase, daca tot va preocupati de altii, sa nu uitati sa va faceti timp si sa mai dati cate o pomana pentru sufletul Matusei Tamara!", a scris Rares Bogdan pe Facebook.