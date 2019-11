Un urs a fost lovit, sambata seara, de un autoturism in care se aflau trei persoane, la iesirea din localitatea Praid, un minor aflat in masina suferind un atac de panica, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu.



"Persoanele din autoturism nu au fost ranite si nu au fost in pericol. Un minor a suferit un atac de panica si a fost asistat de echipajul SMURD", a precizat Alina Ciobotariu.

In context, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca, in urma impactului, masina a iesit in afara carosabilului, iar ursul a fost grav ranit, scrie Agerpres.

"In urma impactului, atat ursul, cat si autoturismul au parasit partea carosabila. Din accident nu au rezultat victime omenesti, insa ursul a fost grav ranit, se pare ca are membrele fracturate", a spus Gheorghe Filip.

La fata locului s-au deplasat autoritatile competente care nu au putut lua o decizie, avand in vedere ca animalul ranit era inca duminica dimineata pe marginea drumului, dupa aproape 18 ore.

Ursul ranit s-a tarat pe carosabil

Circulatia pe DN 13A, intre Praid si Sovata, a fost restrictionata duminica dimineata dupa ce ursul ranit sambata seara intr-un accident s-a tarat pe carosabil, a informat Sectia de Drumuri Nationale (SDN) Miercurea Ciuc.

La fata locului s-au aflat echipaje de politie care au dirijat traficul si jandarmi care au asigurat perimetrul.

Ursul ranit a fost tranchilizat si apoi impuscat

Seful Directiei Sanitar Veterinare Harghita, dr. Lado Zsolt, a declarat duminica, pentru Agerpres, ca animalul avea trei picioare facturate si ar fi fost imposibil sa supravietuiasca in padure.

La randul sau, comisarul sef al Garzii de Mediu Harghita, Balla Izabella, a precizat ca solicitarea de impuscare de la Asociatia Vanatorul si Pescarul Sportiv "Tarnava Mare" a sosit duminica, in jurul orei 10.30. Institutia pe care o conduce si Agentia pentru Protectia Mediului Harghita au emis imediat un punct de vedere favorabil pentru impuscare, iar Ministerul Mediului a aprobat solicitarea de derogare.

Ursul a fost impuscat de vanatori si a fost indepartat de pe carosabil.