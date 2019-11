Andrei Caramitru, membu USR, sustine ca ar trebui luat exemplu de la americani, ca la alegerile locale si prezidentiale sa fie multe dezbateri publice.



"Eu zic ca - de acum incolo - e de invatat de la sistemul american. In poza de mai jos - sunt cei 20 de candidati la primaries in partidul democrat. Dupa 1 an de campanie (!!!), si zeci de dezbateri publice si televizate, membrii si simpatizantii democrati vor alege pe unul dintre ei sa ii reprezinte in fata lui Trump. Unul dintre ei (Sanders) e independent. Posibil sa intre in cursa si Bloomberg, tot independent.

La fel trebuie sa fie si la noi - la locale si la prezidentiale. Cu multe dezbateri publice. Si simpatizantii (nu doar membrii) sa voteze. Nu de alta - dar cei vreo 30’000 de membri USR si PLUS nu prea sunt suficienti si reprezentativi ca profil. Si e posibil sa voteze pe simpatii personale, si sa trimita candidati care nu rezoneaza cu votantii. Nu de alta - dar peste jumatate din votantii nostri nu au studii universitare, de exemplu. IT-istii si ONG-istii sunt supra-reprezentati in baza de membri, si sunt de fapt foarte putini ca electorat", a scris Caramitru pe Facebook.