Ministerul Sanatatii anunta ca a finalizat licitatia pentru achizitia dozelor de vaccin antiHPV, iar primele 20 000 de doze vor fi distribuite incepand de saptamana viitoare la directiile de sanatate publica, urmand ca vaccinarea gratuita sa fie demarata de la inceputul anului viitor.



"Acordul Cadru incheiat de MS cu furnizorul pentru o perioada de 4 ani prevede ca numarul dozelor de vaccin sa poata fi suplimentat pana la 2 100 000, in functie de cerere si derularea campaniei de vaccinare.

De asemenea, campania de vaccinare va fi precedata de o campanie de informare si constientizare a publicului cu privire la pericolul reprezentat de HPV si protectia oferita de vaccin, precum si de sustinere a medicilor si farmacistilor in transmiterea informatiilor clare si corecte despre vaccinarea impotriva HPV derulata de catre furnizorul de vaccin.

Vaccinarea gratuita se va face incepand din luna ianuarie 2020 in cabinetele medicilor de familie la fete cu varsta cuprinsa intre 11 si 14 ani care au solicitat in anii 2017 si 2018 vaccinarea la medicii de familie, inclusiv cele care au trecut de aceasta varsta daca au solicitat.

'Cancerul de col uterin este o boala care poate ucide si prin ignoranta, dar este si un tip de cancer care poate fi prevenit scutind astfel femeile de suferinte fizice si psihice imense. Vaccinarea, alaturi de screening poate reduce povara generata de cancerul de col uterin. Ministerul Sanatatii are datoria de a proteja prin orice mijloace sanatatea publica. Dar atunci cand introducem noi vaccinuri in calendarul de imunizare este de datoria noastra sa pregatim populatia si sa explicam asa cum trebuie lucrurile. Am avut o perioada in care am avut vaccinuri pe stoc, pe care le-am irosit', a declarat Victor Costache, ministrul Sanatatii.

Ministerul Sanatatii face apel la parinti sa solicite informatii medicilor de familie si catre medicii de familie sa se informeze cu privire la vaccinarea antiHPV si sa transmita aceste informatii transparent si corect catre parinti", se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii.