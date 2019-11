Presedintele USR, Dan Barna, povesteste pe Facebook despre intalnirea cu Florin Piersic in Aeroportul Cluj-Napoca, precizand ca a iesit din logica de campanie si acum are din nou ocazia sa se bucure fara grija de intamplarile simpatice.



"Intamplare de sambata

Acum, ca am iesit din logica de campanie, am din nou ocazia sa ma bucur fara grija de intamplarile simpatice ale cate unei zile.

Am avut bucuria sa il intalnesc in aeroport in Cluj pe Florin Piersic. Nu ne cunosteam, dar toate intamplarile ultimelor luni l-au facut sa-mi vorbeasca, cu caldura si energia lui inegalabile despre incredere, despre viitor si despre mult suflet.

A fost un autentic sentiment de bine, pentru care i-am multumit si da, chiar i-am cerut un autograf pe agenda", a scris Barna pe Facebook.